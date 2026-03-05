Сергей Собянин вручил москвичкам государственные и городские награды

В преддверии Международного женского дня Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным москвичкам. Церемония прошла в мраморном зале столичной мэрии.

Мэр поздравил женщин с наступающим праздником, подчеркнув, что их труд вызывает глубокое уважение. На церемонии присутствовали женщины, которые работают в разных отраслях – промышленности, фармацевтике, транспортном комплексе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.