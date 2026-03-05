Мэр Москвы: новые турникеты увеличат пропускную способность станций метро на 40%

Новые турникеты в московском метро увеличат пропускную способность станций на 40%. Комфорт и доступность столичного транспорта продолжат повышать в этом году, рассказал Сергей Собянин. В городе планируют развивать билетную систему.

Уже сейчас пассажиры могут оплачивать проезд разными способами, в том числе с помощью билета "Тройка". Таким способом оплачивают более 75% поездок. Использовать физическую карту не обязательно, можно выпустить виртуальную версию в смартфоне.

