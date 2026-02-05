Собянин: началась проходка правого перегонного тоннеля до станции "Гольяново"

Стартовала проходка правого перегонного тоннеля от "Щелковской" до будущей станции "Гольяново". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая станция станет частью Арбатско-Покровской линии. Для строительства щит "Юлия" пройдет более 1,5 километра под проезжей частью Уральской и Уссурийской улиц, площадью Белы Куна, а также вдоль Гольяновского пруда.

Станция "Гольяново" расположится вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.