Собянин: проект "Лето в Москве" охватил 51,9 млн участников

Сергей Собянин подвел первые итоги проекта "Лето в Москве". Он написал об этом в своем блоге. Более трех месяцев в столице работало свыше 400 площадок, на которых прошло 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Участниками стали почти 52 миллиона человек.

По сравнению с прошлым годом, посещаемость городских площадок выросла на 10–20%, а в некоторых случаях в полтора раза, как на "Зеленом маркете" на Болотной площади. Более половины посетителей составили москвичи, остальные приезжали из Подмосковья, регионов России и других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.