Сергей Собянин анонсировал открытие 19 новых Центов московского долголетия в этом году. По его словам, таким образом их будет уже 70. Он рассказал, что за три года количество таких центров увеличилось с семи до 50. Собянин отметил, что в этом году Центры московского долголетия посетят до полумиллиона раз.



Лучшие творческие, спортивные и интеллектуальные клубы Центров московского долголетия представили свою программу в округах Москвы. Постоянные посетители показывают, насколько интересно и результативно они проводят свое время. Например, в Центре долголетия "Орехово" не только танцуют и поют, но и занимаются китайским языком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

