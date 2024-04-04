Собянин: реконструкция Центрального Московского ипподрома завершится в 2026 году

В Москве начали реконструировать Центральный Московский ипподром на Беговой улице. Работы планируется завершить в 2026 году, сообщил Сергей Собянин.

После обновления ипподром станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержать более одной тысячи лошадей одновременно. А еще в новом общественном пространстве можно будет интересно провести время всей семьей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.