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04 апреля, 14:30

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Собянин: реконструкция Центрального Московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин: реконструкция Центрального Московского ипподрома завершится в 2026 году

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В Москве начали реконструировать Центральный Московский ипподром на Беговой улице. Работы планируется завершить в 2026 году, сообщил Сергей Собянин.

После обновления ипподром станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержать более одной тысячи лошадей одновременно. А еще в новом общественном пространстве можно будет интересно провести время всей семьей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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