04 февраля, 18:00Новости
Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 650 съемок согласовали в столице с помощью киноплатформы "Москино". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 65 тысяч девятиклассников посетят дни открытых дверей в столичных колледжах, сообщили власти города.
По данным синоптиков, абсолютный рекорд атмосферного давления может быть установлен в Москве в выходные, 8 и 9 февраля.