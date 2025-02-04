Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 650 съемок согласовали в столице с помощью киноплатформы "Москино". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 65 тысяч девятиклассников посетят дни открытых дверей в столичных колледжах, сообщили власти города.

По данным синоптиков, абсолютный рекорд атмосферного давления может быть установлен в Москве в выходные, 8 и 9 февраля.