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Новости

Новости

04 февраля, 18:00

Новости

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин наградил 78 молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Собянин: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 650 съемок согласовали в столице с помощью киноплатформы "Москино". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 65 тысяч девятиклассников посетят дни открытых дверей в столичных колледжах, сообщили власти города.

По данным синоптиков, абсолютный рекорд атмосферного давления может быть установлен в Москве в выходные, 8 и 9 февраля.

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