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03 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин пригласил москвичей на добрые выходные 16 и 17 августа

Собянин пригласил москвичей на добрые выходные 16 и 17 августа

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В Москве 16 и 17 августа пройдут добрые выходные. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Акция состоится в сквере вдоль Олонецкого проезда в рамках проекта "Лето в Москве" и будет приурочена ко Всемирному дню бездомных животных.

Гости мероприятия смогут познакомиться с животными из московских приютов и, если захотят, взять домой питомца. Для тех, кто не готов завести животное, подготовили ярмарку товаров ручной работы и возможность поддержать нуждающихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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