Собянин пригласил москвичей на добрые выходные 16 и 17 августа

В Москве 16 и 17 августа пройдут добрые выходные. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Акция состоится в сквере вдоль Олонецкого проезда в рамках проекта "Лето в Москве" и будет приурочена ко Всемирному дню бездомных животных.

Гости мероприятия смогут познакомиться с животными из московских приютов и, если захотят, взять домой питомца. Для тех, кто не готов завести животное, подготовили ярмарку товаров ручной работы и возможность поддержать нуждающихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.