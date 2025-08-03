Сергей Собянин сообщил об открытии пешеходного перехода в Щербинке

В Щербинке открылся подземный пешеходный переход под железнодорожными путями второго диаметра. О запуске объекта сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Новый переход соединяет станции Щербинка и Остафьево, им ежедневно пользуются тысячи жителей района.

Ширина перехода составляет четыре метра, длина почти сто метров. Для строительства применили современное оборудование. Работы выполнили с помощью микротоннельного комплекса, что позволило не останавливать движение поездов. В переходе установили лифты для маломобильных граждан, а на входах оборудовали пандусы.

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