Собянин: завершена модернизация каркаса паллиативной службы Москвы

В столице завершили модернизацию паллиативной службы – теперь это медицинская помощь нового поколения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В обновленную систему входят хосписы, стационарные отделения городских больниц, выездные бригады и Московский многопрофильный центр паллиативной помощи. Там за последние годы обновили семь корпусов, и сейчас к открытию готов последний – на улице Двинцев. Совсем скоро он начнет прием пациентов.

Важная часть обновленной службы – обучение специалистов и поддержка родственников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.