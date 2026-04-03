Собянин: новый культурно-спортивный центр "Печатники" появился в ЮВАО

Новый культурно-спортивный центр "Печатники" открылся на юго-востоке столицы. Сергей Собянин рассказал в мессенджере МАХ, что в столице должно быть как можно больше мест, в которых москвичи смогут найти занятие по душе, развивать свои таланты, укреплять здоровье, отдыхать и интересно проводить время.

Фасад здания выполнен из алюминиевых композитных панелей с архитектурно-художественной подсветкой. Доминантой этого здания является большой спортивный зал с широким большеформатным остеклением. Зал при необходимости может делиться на две половины, что позволяет заниматься как индивидуальными видами спорта, так и командными.

