Собянин: в ТиНАО началось строительство крупного промышленного объекта

В ТиНАО начали возводить домостроительную фабрику. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. По словам мэра, предприятие строят за счет инвестора при поддержке города.

В 2024 году участок площадью 4 гектара был предоставлен по льготной ставке – 1 рубль в год на весь период реализации проекта. Договор аренды заключен на 5 лет, и город контролирует исполнение обязательств на всех этапах. Фабрика объединит несколько высокотехнологичных производств.

