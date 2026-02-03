03 февраля, 11:45Мэр Москвы
Собянин: в ТиНАО началось строительство крупного промышленного объекта
В ТиНАО начали возводить домостроительную фабрику. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. По словам мэра, предприятие строят за счет инвестора при поддержке города.
В 2024 году участок площадью 4 гектара был предоставлен по льготной ставке – 1 рубль в год на весь период реализации проекта. Договор аренды заключен на 5 лет, и город контролирует исполнение обязательств на всех этапах. Фабрика объединит несколько высокотехнологичных производств.
