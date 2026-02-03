Собянин рассказал, как проект "Производительность труда" помогает бизнесу

Более 15 миллиардов рублей за 4 года получил столичный бизнес благодаря проекту "Производительность труда". Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что этого удалось достичь без дополнительных финансовых затрат – за счет оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь. Кроме того, Москва первой в России стала тиражировать инструменты повышения производительности на компании не только в рамках федеральных проектов.

