03 февраля, 10:45Мэр Москвы
Собянин рассказал, как проект "Производительность труда" помогает бизнесу
Более 15 миллиардов рублей за 4 года получил столичный бизнес благодаря проекту "Производительность труда". Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что этого удалось достичь без дополнительных финансовых затрат – за счет оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь. Кроме того, Москва первой в России стала тиражировать инструменты повышения производительности на компании не только в рамках федеральных проектов.
