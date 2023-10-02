Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начался финал конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс – 2023". Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья продлится до 6 октября на 22 площадках города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пожарное депо в ТиНАО площадью более трех тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию. Об этом объявил Мосгосстройнадзор.

Вандалом, повредившим на Арбате фонтан с принцессой Турандот, оказался 20-летний приезжий мужчина. В МВД заявили, что он задержан.