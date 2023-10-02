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Новости

02 октября, 19:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: учебный корпус с дошкольным отделением строят в Раменках

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: более десяти новых социальных объектов создадут на западе столицы

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин сообщил, как меняются территории у станций МЦД после благоустройста

Новости часа: новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начался финал конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс – 2023". Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья продлится до 6 октября на 22 площадках города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пожарное депо в ТиНАО площадью более трех тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию. Об этом объявил Мосгосстройнадзор.

Вандалом, повредившим на Арбате фонтан с принцессой Турандот, оказался 20-летний приезжий мужчина. В МВД заявили, что он задержан.

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