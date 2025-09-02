Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Собянин: московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770

Собянин: сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей

Собянин: более 100 тысяч юных москвичей впервые переступят школьный порог

Мэр Москвы: уникальная художественная подсветка будет создана в "Лужниках"

В Москве в четвертый раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

В Москве планируют построить 125 новых открытых бассейнов

Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

Более 7,5 тысячи брендов объединил за 3 года своей работы проект "Сделано в Москве". Сергей Собянин в мессенджере МАХ написал, как помогает в развитии предпринимателям эта столичная инициатива.

По словам мэра, создан специальный портал, где можно участвовать в крупнейших отраслевых выставках, также открываются фирменные магазины и арт-павильоны проекта.

Благодаря этим бесплатным инструментам продвижения московские компании дополнительно увеличили свою выручку на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика