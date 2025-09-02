Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Более 7,5 тысячи брендов объединил за 3 года своей работы проект "Сделано в Москве". Сергей Собянин в мессенджере МАХ написал, как помогает в развитии предпринимателям эта столичная инициатива.

По словам мэра, создан специальный портал, где можно участвовать в крупнейших отраслевых выставках, также открываются фирменные магазины и арт-павильоны проекта.

Благодаря этим бесплатным инструментам продвижения московские компании дополнительно увеличили свою выручку на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.