02 сентября, 07:15Мэр Москвы
Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов
Более 7,5 тысячи брендов объединил за 3 года своей работы проект "Сделано в Москве". Сергей Собянин в мессенджере МАХ написал, как помогает в развитии предпринимателям эта столичная инициатива.
По словам мэра, создан специальный портал, где можно участвовать в крупнейших отраслевых выставках, также открываются фирменные магазины и арт-павильоны проекта.
Благодаря этим бесплатным инструментам продвижения московские компании дополнительно увеличили свою выручку на сумму свыше 2 миллиардов рублей.
