Собянин поздравил москвичей с победами на Всероссийской олимпиаде школьников

Москвичи завоевали рекордное количество дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников. Итоги уже подвели по всем 24 предметам. Сергей Собянин поздравил их с победой в своем телеграм-канале.

По словам мэра, у московской сборной – 332 диплома победителей и больше 1,5 тысячи дипломов призеров. Абсолютными победителями признали 34 столичных школьника. Всего в этом году в финале олимпиады участвовали более 3 тысяч учеников из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.