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02 мая, 11:45

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с победами на Всероссийской олимпиаде школьников

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Москвичи завоевали рекордное количество дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников. Итоги уже подвели по всем 24 предметам. Сергей Собянин поздравил их с победой в своем телеграм-канале.

По словам мэра, у московской сборной – 332 диплома победителей и больше 1,5 тысячи дипломов призеров. Абсолютными победителями признали 34 столичных школьника. Всего в этом году в финале олимпиады участвовали более 3 тысяч учеников из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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