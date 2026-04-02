Собянин сообщил о завершении благоустройства около станции Славянский бульвар

В Москве после благоустройства открыли пересадку между метро, МЦД и наземным транспортом, которые входят в московский городской вокзал Славянский бульвар. Обновленную территорию осмотрел Сергей Собянин.

В сутки там проходит более сотни тысяч пассажиров, и поездки для них теперь станут комфортнее благодаря уникальным навесам, которые защищают от непогоды. Их разместили по пути от станций до остановок, поэтому при пересадке зонтик доставать больше не понадобится.

