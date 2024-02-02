Новости часа: Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию "Потапово" Сокольнической линии метро построят до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские школьники смогут проходить математические курсы по индивидуальным программам в МЭШ. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

ЦОДД призвал автомобилистов быть особенно аккуратными на дорогах из-за снегопада. ЦОДД предупредил о локальных затруднениях во второй половине в центральной части Москвы, на ТТК, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе.