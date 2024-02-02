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Новости

Новости

02 февраля, 12:00

Общество

Новости часа: Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее

Новости часа: Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин подписал документ о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции "Потапово"

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин рассказал о развитии центров госуслуг "Мои документы"

Мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ имени Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию "Потапово" Сокольнической линии метро построят до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские школьники смогут проходить математические курсы по индивидуальным программам в МЭШ. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

ЦОДД призвал автомобилистов быть особенно аккуратными на дорогах из-за снегопада. ЦОДД предупредил о локальных затруднениях во второй половине в центральной части Москвы, на ТТК, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе.

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