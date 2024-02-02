Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной разгрома фашистов в Сталинградской битве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Москвы с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

"Судьбоносное сражение на берегах Волги ознаменовало коренной перелом в Великой Отечественной войне. Захватчики лишились стратегической инициативы и начали отступать – до самого Берлина", – заявил мэр.

Градоначальник напомнил, что в ходе Сталинградской битвы бойцы Красной армии приумножили традиции Отчизны. Для них стали священными такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг, несгибаемая воля к победе, мужество и храбрость, а также воинское братство народов страны.

По словам Собянина, героическое наследие ветеранов и сейчас помогает новым поколениям преодолевать трудности, защищать Родину, отстаивать правду и добро, идти вперед и побеждать.

"Желаю вам, дорогие друзья, бодрости духа, здоровья, мира и благополучия", – заключил мэр.

Сталинградская битва – одно из важнейших событий, которое переломило ход Великой Отечественной войны. Сражение окончилось 2 февраля 1943 года.

В честь 81-й годовщины Сталинградской битвы в Москве пройдет церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку "Город-герой Сталинград" и стеле "Город воинской славы" в Александровском саду.

В мероприятии примут участие представители ветеранских и молодежных организаций, кадеты, военнослужащие столичного гарнизона, представители правительства Волгоградской области и Волгоградского землячества.