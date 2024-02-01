Москва онлайн покажет возложение цветов в честь 81-й годовщины Сталинградской битвы



2 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественную церемонию возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку "Город-герой Сталинград" и стеле "Город воинской славы" в Александровском саду.

Мероприятие пройдет в честь 81-й годовщины Сталинградской битвы. В нем примут участие представители ветеранских и молодежных организаций, кадеты, военнослужащие столичного гарнизона, представители правительства Волгоградской области и Волгоградского землячества.

Смотрите прямую трансляцию 2 февраля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.