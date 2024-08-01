Новости часа: около 50 тыс человек в 2024 году начнут переселение по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 тысяч москвичей начнут переезд в новое жилье по реновации в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открыли в столице. Он продлится до 8 сентября.

МЧС предупредило москвичей о дожде и грозе с усилением ветра до 15 метров в секунду до конца дня. Для поездок по городу Дептранс Москвы рекомендовал выбирать метро.