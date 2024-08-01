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Новости

01 августа, 13:45

Новости

Новости часа: около 50 тыс человек в 2024 году начнут переселение по реновации

Новости часа: около 50 тыс человек в 2024 году начнут переселение по реновации

Новости часа: начался прием заявок на юбилейную премию "Путеводная звезда"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"

Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути до 2 часов 15 минут

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 тысяч москвичей начнут переезд в новое жилье по реновации в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открыли в столице. Он продлится до 8 сентября.

МЧС предупредило москвичей о дожде и грозе с усилением ветра до 15 метров в секунду до конца дня. Для поездок по городу Дептранс Москвы рекомендовал выбирать метро.

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