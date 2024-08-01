МЧС Москвы предупредило горожан о дожде в течение дня

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Жителей и гостей столицы предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве 1 августа. Об этом сказано в телеграм-канале ГУ МЧС России по столице.

Соответствующая погода, по прогнозам синоптиков Росгидромета, сохранится в период с 12:30 до 23:00. В ведомстве в связи с неблагоприятными погодными условиями призвали водителей соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией от впереди идущих транспортных средств, а также избегать маневров и не парковать машину вблизи с деревьями.

Пешеходам же спасатели посоветовали обходить стороной рекламные и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Департамент транспорта Москвы со ссылкой на ЦОДД предупредил, что гражданам лучше пересесть на метро. Если же обстоятельства не позволяют это сделать, то в этом случае водителей попросили не только соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, но и не отвлекаться на телефон во время движения и не оставлять транспортные средства рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

"За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД", – сказано в сообщении пресс-службы.

В начале августа в Москве сохранится неустойчивая погода. Так, до 5 августа включительно, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди.

