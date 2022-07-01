Сергей Собянин открыл крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" в ТиНАО. Его размер – 20 000 квадратных метров. Парк может обслуживать до 300 электробусов, там находятся 200 зарядных постов и другая необходимая инфраструктура.

Новое пространство должно помочь улучшить экологическую обстановку в ТиНАО – постепенно на всех маршрутах заработает эко-транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.