Сергей Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино

Через полтора года в районах Солнцево и Ново-Переделкино появится МЦД-4. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Главным преимуществом новой линии станет удобный маршрут, который пройдет через семь вокзалов со множеством пересадок. В этом году планируют завершить реконструкцию станций Мещерская и Переделкино. Мэр также рассказал о других изменениях в районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

