Сотни тысяч рабочих мест создали в ТиНАО за 10 лет

Городские власти создали сотни тысяч рабочих мест в ТиНАО за 10 лет. При этом половина из них – в офисных и логистических центрах. К 2035 году в округах планируют открыть несколько десятков технопарков площадью в миллионы квадратных метров.

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики отметили, что нацелены на кластеризацию промышленных объектов. Комплексное развитие территорий позволит в ближайшие годы создать еще около 100 000 вакансий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

