Сколько жилья построили в ТиНАО за 10 лет

1 июля Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) исполняется 10 лет. За это время территории сильно преобразились, в том числе благодаря огромным успехам в строительстве новой недвижимости. Подробнее – в материале Москвы 24.



ЖК "Испанские кварталы". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

За прошедшие годы на новых территориях построили более 20 миллионов квадратных метров жилья. Только с начала 2022-го уже возведено порядка 1,2 миллиона "квадратов" жилой недвижимости для 50 тысяч человек.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

По данным девелоперов, доля квартир, которые приобретают в ТиНАО для жизни (не для сдачи в аренду), составляет 85–87%. Из всех покупателей жилой недвижимости 63% – жители столицы. И выбрать есть из чего: в ТиНАО строят от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажках. Для многих молодых семей новые округа становятся стартовой площадкой: из всех покупателей недвижимости в ТиНАО 44% – от 26 до 35 лет. В целом на сегодняшний день в округах живут около 630 тысяч человек.



ЖК "Испанские кварталы". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

Одним из самых масштабных проектов жилой застройки в ТиНАО стал комплекс "Испанские кварталы" в поселении Сосенском. Здесь возвели монолитно-кирпичные дома с квартирами комфорт- и бизнес-класса, закрытыми дворами, магазинами, кафе, детскими садами и крупным образовательным комплексом. ЖК поделен на два района: первый в 2020 году по итогам голосования на портале "Активный гражданин" стал "Лучшим реализованным проектом в области строительства домов повышенной комфортности".



ЖК "Испанские кварталы". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

Еще один жилой комплекс – "Переделкино ближнее" – построили в поселении Внуковском рядом со станцией метро "Рассказовка". Рядом есть небольшие площадки у воды, несколько детских садов и школа, более 18 спортивных площадок и свыше 60 развивающих детских зон. А еще – магазины, кафе, бытовые услуги и медклиники.



ЖК "Переделкино ближнее". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В поселении Десеновском одним из самых популярных стал жилой комплекс "Новые Ватутинки". Здесь уже возвели более 100 домов, где проживают свыше 30 тысяч человек. Для них доступна поликлиника, две школы, четыре детских сада с бассейном и компьютерными классами. Теплом район обеспечивает собственный газовый котельный комплекс, а водой – свой же водозаборный узел.



ЖК "Новые Ватутинки". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В целом во всех проектах жилых комплексов здесь учитывают сразу несколько важных основных принципов, среди которых дворы-парки без машин, единая сеть пеших, вело- и транспортных маршрутов и новые стандарты отделки.

Реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО в программу реновации включен 250 дом, где проживают более 22 тысяч человек. Для расселения подобрали 14 стартовых площадок: жители старых домов получат квартиры аналогичной комнатности и большей площади в новостройках в пределах округа.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

В молодых округах по программе реновации сдали 10 новостроек на 100 тысяч "квадратов". По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в ТиНАО в новые квартиры переехали около трех тысяч жителей из 37 старых домов. Расселение идет в Троицке и Щербинке, а также поселениях Михайлово-Ярцевском, Сосенском и Мосрентген.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новых квартирах жильцы сразу получают современную отделку, установленную сантехнику и электрическую плиту. Первые этажи в построенных по программе реновации домах нежилые: здесь появляются магазины, кафе и соцобъекты. Кроме того, дворы – с детскими и спортивными площадками, озеленены и благоустроены.