Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

06:00

Главная / Истории /

Сколько жилья построили в ТиНАО за 10 лет

Рекордные "квадраты": сколько жилья построили в ТиНАО за 10 лет
городстроительствонедвижимость

1 июля Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) исполняется 10 лет. За это время территории сильно преобразились, в том числе благодаря огромным успехам в строительстве новой недвижимости. Подробнее – в материале Москвы 24.

ЖК "Испанские кварталы". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

За прошедшие годы на новых территориях построили более 20 миллионов квадратных метров жилья. Только с начала 2022-го уже возведено порядка 1,2 миллиона "квадратов" жилой недвижимости для 50 тысяч человек.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По данным девелоперов, доля квартир, которые приобретают в ТиНАО для жизни (не для сдачи в аренду), составляет 85–87%. Из всех покупателей жилой недвижимости 63% – жители столицы. И выбрать есть из чего: в ТиНАО строят от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажках. Для многих молодых семей новые округа становятся стартовой площадкой: из всех покупателей недвижимости в ТиНАО 44% – от 26 до 35 лет. В целом на сегодняшний день в округах живут около 630 тысяч человек.

ЖК "Испанские кварталы". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

Одним из самых масштабных проектов жилой застройки в ТиНАО стал комплекс "Испанские кварталы" в поселении Сосенском. Здесь возвели монолитно-кирпичные дома с квартирами комфорт- и бизнес-класса, закрытыми дворами, магазинами, кафе, детскими садами и крупным образовательным комплексом. ЖК поделен на два района: первый в 2020 году по итогам голосования на портале "Активный гражданин" стал "Лучшим реализованным проектом в области строительства домов повышенной комфортности".

ЖК "Испанские кварталы". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

Еще один жилой комплекс – "Переделкино ближнее" – построили в поселении Внуковском рядом со станцией метро "Рассказовка". Рядом есть небольшие площадки у воды, несколько детских садов и школа, более 18 спортивных площадок и свыше 60 развивающих детских зон. А еще – магазины, кафе, бытовые услуги и медклиники.

ЖК "Переделкино ближнее". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В поселении Десеновском одним из самых популярных стал жилой комплекс "Новые Ватутинки". Здесь уже возвели более 100 домов, где проживают свыше 30 тысяч человек. Для них доступна поликлиника, две школы, четыре детских сада с бассейном и компьютерными классами. Теплом район обеспечивает собственный газовый котельный комплекс, а водой – свой же водозаборный узел.

ЖК "Новые Ватутинки". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В целом во всех проектах жилых комплексов здесь учитывают сразу несколько важных основных принципов, среди которых дворы-парки без машин, единая сеть пеших, вело- и транспортных маршрутов и новые стандарты отделки.

Реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО в программу реновации включен 250 дом, где проживают более 22 тысяч человек. Для расселения подобрали 14 стартовых площадок: жители старых домов получат квартиры аналогичной комнатности и большей площади в новостройках в пределах округа.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В молодых округах по программе реновации сдали 10 новостроек на 100 тысяч "квадратов". По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в ТиНАО в новые квартиры переехали около трех тысяч жителей из 37 старых домов. Расселение идет в Троицке и Щербинке, а также поселениях Михайлово-Ярцевском, Сосенском и Мосрентген.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новых квартирах жильцы сразу получают современную отделку, установленную сантехнику и электрическую плиту. Первые этажи в построенных по программе реновации домах нежилые: здесь появляются магазины, кафе и соцобъекты. Кроме того, дворы – с детскими и спортивными площадками, озеленены и благоустроены.

Читайте также

Камзин Никита

Сюжет: 10 лет ТиНАО

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать