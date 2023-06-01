15:15Город
Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке
Новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" открылся 1 июня, в День защиты детей. Скоро там примут первых маленьких пациентов, сообщил Сергей Собянин.
Строительство семиэтажного детского корпуса площадью почти 25 тысяч квадратных метров завершили в марте. Там оборудованы семь высокотехнологичных операционных, которые позволяют выполнять хирургические вмешательства любой сложности.
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