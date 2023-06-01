Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

Новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" открылся 1 июня, в День защиты детей. Скоро там примут первых маленьких пациентов, сообщил Сергей Собянин.

Строительство семиэтажного детского корпуса площадью почти 25 тысяч квадратных метров завершили в марте. Там оборудованы семь высокотехнологичных операционных, которые позволяют выполнять хирургические вмешательства любой сложности.

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