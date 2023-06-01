Прием заявлений на загранпаспорта нового образца возобновили на "Госуслугах"

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На портале "Госуслуги" возобновили прием заявлений на оформление загранпаспортов нового образца. Документ оснащен электронным носителем и действует 10 лет.

До этого прием заявлений на оформление документов с электронным носителем был приостановлен. Россияне имели возможность оформить только загранпаспорт старого образца со сроком действия 5 лет. При попытке подать заявку на оформление нового загранпаспорта в окне появлялось сообщение "Загранпаспорт нового образца временно не оформляется".

Причиной приостановки приема заявлений стал высокий спрос на микросхемы, которые используются при печати загранпаспортов нового образца. Гознак сообщал, что для возобновления работы производителю "Микрон" необходимо перенастроить оборудование.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с 1 июня россияне вновь смогут подать заявление на оформление загранпаспорта нового образца. Сделать это можно на портале "Госуслуги", в территориальных отделениях МВД и МФЦ.

В свою очередь, Гознак подтвердил готовность к производству документов с электронным носителем. Вместе с тем изготавливать продолжают паспорта по ранее принятым заявкам.

