Госдума приняла законопроект об основаниях признания недействительными загранпаспортов РФ

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который содержит основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Документ был опубликован в электронной думской базе.

Изменения были внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", его дополнит новая статья об основаниях для признания недействительным паспорта, а также дипломатического или служебного паспорта.

Разработчики закона считают, что он позволит устранить правовую неопределенность из-за отсутствия на законодательном уровне оснований для признания документа недействительным, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц.

Основаниями для признания документа недействительным будут считаться утрата паспорта, изменение данных, а именно фамилии, имени, отчества и других, изменение пола, истечение срока действия, смерть владельца.

Также основаниями считаются непередача гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, паспорта на хранение в уполномоченные орган или организацию без уважительной причины.

В случае прекращения гражданства документ перестанет быть действительным, если он был оформлен на потерянном или похищенном бланке.

Отмечается, что паспорт необходимо передать в течение пяти дней в соответствующие органы со дня момента, когда гражданин был проинформирован об ограничении права на въезда на территорию РФ. Документ будет храниться до истечения срока ограничения, наложенного на человека, либо до истечения срока действия паспорта.

Гражданина или его законного представителя также могут ознакомить под роспись с принятым решением, указано в законопроекте.

Ранее Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Также гражданина могут лишить гражданства за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства и другие деяния.

