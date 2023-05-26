Гознак заявил, что готов к выпуску биометрических загранпаспортов

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Гознак готов к выпуску с 1 июня биометрических загранпаспортов по новым заявлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Гознак подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", – сказали в организации.

Ранее 26 мая МВД РФ сообщило, что возобновляет прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет. Обратиться за документом можно будет через территориальный орган МВД, МФЦ или портал госуслуг.

Прием заявлений на биометрические загранпаспорта был приостановлен в России с 2 февраля. Это было обусловлено высоким спросом на необходимые для их изготовления микросхемы. После этого российский завод "Микрон" начал перенастройку оборудования, чтобы удовлетворить повышенный спрос.

В минувшем марте Гознак сообщил, что продолжает изготавливать загранпаспорта нового образца по полученным ранее заявкам. Тогда предприятие не стало давать прогнозы относительно стабильных поставок комплектующих, а также об изготовлении загранпаспортов в обычном режиме.

