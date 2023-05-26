Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят с 1 июня

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Прием заявлений на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации возобновится с 1 июня, сообщили в телеграм-канале МВД РФ.

Как уточнила официальный представитель министерства Ирина Волк, заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ либо через портал госуслуг.

Ранее на сайте госуслуг сообщалось, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов РФ нового образца со сроком действия 10 лет временно приостановлен с 2 февраля. Как тогда отметили в МВД РФ, это произошло в связи с техническими причинами.

Позднее стало известно, что приостановка обусловлена высоким спросом на микросхемы. Занимающаяся производством схем для загранпаспортов россиян компания "Микрон" находилась в процессе перенастройки оборудования. Эксперты прогнозировали, что возобновление выдачи биометрических загранпаспортов произойдет спустя месяц после решения проблемы с оборудованием.

В марте этого года в Гознаке сообщили, что изготавливают биометрические загранпаспорта с десятилетним сроком службы по полученным ранее заявкам. Там отказались давать прогнозы о стабильных поставках комплектующих, а также об изготовлении загранпаспортов в обычном режиме.