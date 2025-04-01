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Новости

01 апреля, 10:45

Новости

Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей – Собянин

Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

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По итогам прошлого года Москва впервые получила 8 триллионов рублей инвестиций. Как рассказал Сергей Собянин в своем блоге, на город пришлось более 20% от общего объема вложений по стране.

Больше всего инвестиций направили на обновление оборудования – станков, приборов и компьютерных систем. Существенные средства вложили в строительство жилья, метро, школ, больниц и спортивных объектов. Около 20% инвестиций направили на развитие интеллектуальной собственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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