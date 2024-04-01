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Новости

Новости

01 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Новости часа: для жителей Ховрина построят еще одну поликлинику

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Новости часа: в Москве начался первый этап добровольного квалификационного экзамена

Новости часа: Москва осуществляет 45 видов контроля и надзора в разных сферах

Новости часа: транспортную связку построят на МСД вдоль Каспийской улицы – Собянин

Сергей Собянин рассказал о новых подходах к госконтролю и надзору

Собянин: в Москве начался первый этап добровольного квалификационного экзамена

Собянин: новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Детская поликлиника откроется после реконструкции в Ховрине осенью. Об этом заявил Сергей Собянин.

7 апреля в Лужниках состоится первый в этом сезоне массовый забег на пять километров, сообщил организатор бегового сообщества.

На ВДНХ в ландшафтном парке после зимнего перерыва открылась "Лента Мебиуса", рассказали в пресс-службе выставки.

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