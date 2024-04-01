Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Детская поликлиника откроется после реконструкции в Ховрине осенью. Об этом заявил Сергей Собянин.

7 апреля в Лужниках состоится первый в этом сезоне массовый забег на пять километров, сообщил организатор бегового сообщества.

На ВДНХ в ландшафтном парке после зимнего перерыва открылась "Лента Мебиуса", рассказали в пресс-службе выставки.