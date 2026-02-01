Мэр Москвы: проекту "Музыка в метро" в этом году исполняется 10 лет

Проекту "Музыка в метро" в этом году исполняется 10 лет. Он объединяет уже свыше 400 исполнителей разных жанров. Как сообщил Сергей Собянин, на участие в проекте в этом году поступило более двух тысяч заявок, что на треть больше, чем в прошлом. На площадках выступают не только начинающие, но и известные артисты.

Параллельно в столице развивается проект "Искусство в метро", который объединяет художников, скульпторов и иллюстраторов. С 2024 года его участниками стали более 300 авторов. Для них доступны 11 площадок, а в переходе на станции "Сокольники" открыто постоянное выставочное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.