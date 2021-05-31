АФК "Система" расширяет медицинскую сеть в Подмосковье. В Щелкове открылся новый клинико-диагностический центр "МЕДСИ". Там ждут не только взрослых, но и маленьких пациентов.

Есть дневной стационар, лабораторная, функциональная и лучевая диагностика, стоматологическое отделение, операционный блок и многое другое. Прием ведут опытные врачи более 20 направлений.

Центр оснащен высокотехнологичным и современным оборудованием экспертного класса – можно пройти КТ, МРТ, сделать колоноскопию или маммографию.

Клинико-диагностический центр будет работать по единым протоколам МЕДСИ, что позволит обеспечить жителей Московской области качественной и доступной медицинской помощью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.