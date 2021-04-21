На Волоколамском шоссе появится лечебно-диагностический комплекс в стиле хай-тек

11:39
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Три лечебно-диагностических корпуса в стиле хай-тек построят на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В здании площадью 96,5 тысячи квадратных метров обустроят станцию санитарной обработки, все три корпуса будут рассчитаны на 546 мельцеровских боксов. Объект будет расположен на территории Инфекционной клинической больницы № 1.
"Здания в стиле хай-тек будут отличаться ясностью пространственных решений, легкостью конструкций, а угловатые линии на фасадах образуют интересный рисунок, в то же время визуально соединяя разные этажи, что позволит трем корпусам восприниматься как единый архитектурный объем", – сказал Кузнецов.
Консультативно-диагностический центр на 90 посетителей в сутки разместят в Центральном корпусе. В Северном обустроят приемное акушерское отделение и родовое отделение, а детское инфекционное отделение – в Южном.
Кроме того, специалисты приведут в порядок прилегающую территорию. Будут созданы пешеходные дорожки, проезды, высадят зелень.
Ранее Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Он сообщил, что за год работы врачи и медсестры клиники спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевших коронавирусом. Самому пожилому пациенту было 95 лет.
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