На Волоколамском шоссе появится лечебно-диагностический комплекс в стиле хай-тек

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Три лечебно-диагностических корпуса в стиле хай-тек построят на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В здании площадью 96,5 тысячи квадратных метров обустроят станцию санитарной обработки, все три корпуса будут рассчитаны на 546 мельцеровских боксов. Объект будет расположен на территории Инфекционной клинической больницы № 1.

"Здания в стиле хай-тек будут отличаться ясностью пространственных решений, легкостью конструкций, а угловатые линии на фасадах образуют интересный рисунок, в то же время визуально соединяя разные этажи, что позволит трем корпусам восприниматься как единый архитектурный объем", – сказал Кузнецов.

Консультативно-диагностический центр на 90 посетителей в сутки разместят в Центральном корпусе. В Северном обустроят приемное акушерское отделение и родовое отделение, а детское инфекционное отделение – в Южном.

Кроме того, специалисты приведут в порядок прилегающую территорию. Будут созданы пешеходные дорожки, проезды, высадят зелень.

Ранее Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя московского клинического центра инфек­ционных болезней "Вороновское". Он сообщил, что за год работы врачи и медсестры клиники спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевших коронавирусом. Самому пожилому пациенту было 95 лет.