Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя "Вороновское"

09:25
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Об этом он написал на своем личном сайте.
Мэр напомнил, что клинику построили за месяц. По его словам, она очень помогла в борьбе с пандемией – особенно прошлой весной, когда городские больницы работали с огромной нагрузкой.
Собянин сообщил, что за год работы врачи и медсестры "Вороновского" спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевшим коронавирусом. Самому пожилому пациенту было 95 лет.
Мэр добавил, что приемное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный блоки оснащены по последнему слову медицинской техники. Стационар рассчитан на прием до 800 пациентов. Каждую койку можно трансформировать в реанимационную в течение суток. За минувший год пациенты получили около 3 тысяч тонн кислорода и 150 литров плазмы.
В диагностическом блоке выполнили свыше 17 тысяч КТ-исследований. В лаборатории провели 3,2 миллиона исследований, в том числе 187 тысяч ПЦР-тестов.
По словам главы города, больницам находится далеко за МКАД, поэтому большинство врачей и медсестер работают вахтовым методом. Для их проживания построили общежития. Рядом обустроили зоны отдыха на свежем воздухе.
Собянин сообщил, что когда пандемию победят, клинический центр "Вороновское" станет обычной инфекционной больницей, а ее врачи и медсестры продолжат трудиться.
Ранее мэр сообщил, что в течение последнего года в Москве большую роль в борьбе с коронавирусом сыграли уникальные медицинские центры, врачебные практики и научные достижения.
По его словам, в самом начале пандемии в столице был введен режим повышенной готовности, а также разработана система тестирования для оперативного выявления заболевших. ПЦР-тесты делали людям из групп риска, прибывшим из других стран, тем, кто проживает с заболевшими или имеет симптомы ОРВИ.
Кроме того, с мая горожане получили возможность проверять уровень антител к COVID-19 в ИФА-центрах. Это позволило выявлять бессимптомных носителей вируса.
Также в городе в начале марта 2020 года многие московские клиники были перепрофилированы под борьбу с инфекцией. Флагманом стал комплекс в Коммунарке, где оборудовали санпропускники и шлюзы, разделившие "чистую" и "красную" зоны. За короткий период была построена и инфекционная больница в Вороновском. В Москве было развернуто 26 тысяч коек, отметил градоначальник.
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