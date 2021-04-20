Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя "Вороновское"

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Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя московского клинического центра инфек­ционных болезней "Вороновское". Об этом он написал на своем личном сайте.



Мэр напомнил, что клинику построили за месяц. По его словам, она очень помогла в борьбе с пандемией – особенно прошлой весной, когда городские больницы работали с огромной нагрузкой.

Собянин сообщил, что за год работы врачи и медсестры "Вороновского" спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевшим коронавирусом. Самому пожилому пациенту было 95 лет.

Мэр добавил, что приемное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный блоки оснащены по последнему слову медицинской техники. Стационар рассчитан на прием до 800 пациентов. Каждую койку можно трансформировать в реанимационную в течение суток. За минувший год пациенты получили около 3 тысяч тонн кислорода и 150 литров плазмы.

В диагностическом блоке выполнили свыше 17 тысяч КТ-исследований. В лаборатории провели 3,2 миллиона исследований, в том числе 187 тысяч ПЦР-тестов.

По словам главы города, больницам находится далеко за МКАД, поэтому большинство врачей и медсестер работают вахтовым методом. Для их проживания построили общежития. Рядом обустроили зоны отдыха на свежем воздухе.

Собянин сообщил, что когда пандемию победят, клинический центр "Вороновское" станет обычной инфекционной больницей, а ее врачи и медсестры продолжат трудиться.

Ранее мэр сообщил, что в течение последнего года в Москве большую роль в борьбе с коронавирусом сыграли уникальные медицинские центры, врачебные практики и научные достижения.

По его словам, в самом начале пандемии в столице был введен режим повышенной готовности, а также разработана система тестирования для оперативного выявления заболевших. ПЦР-тесты делали людям из групп риска, прибывшим из других стран, тем, кто проживает с заболевшими или имеет симптомы ОРВИ.

Кроме того, с мая горожане получили возможность проверять уровень антител к COVID-19 в ИФА-центрах. Это позволило выявлять бессимптомных носителей вируса.

Также в городе в начале марта 2020 года многие московские клиники были перепрофилированы под борьбу с инфекцией. Флагманом стал комплекс в Коммунарке, где оборудовали санпропускники и шлюзы, разделившие "чистую" и "красную" зоны. За короткий период была построена и инфекционная больница в Вороновском. В Москве было развернуто 26 тысяч коек, отметил градоначальник.