Все медучреждения столицы объединила единая цифровая платформа

Все медицинские учреждения Москвы объединила единая цифровая платформа. Москвичи теперь смогут быстро и удобно получить направление к нужному специалисту. С 1 апреля записываться к терапевту будет необязательно. Пациенты могут рассказать симптомы умному сервису, а он проанализирует жалобы и сам предложит запись.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, если человек жалуется на боли в колене, система автоматически анализирует его электронную карту и делает выводы о необходимых исследованиях, например УЗИ или рентгене, и принимает решение о записи пациента либо к хирургу в поликлинику, либо в стационар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.