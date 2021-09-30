Эксперт оценила предложение Минздрава разрешить ввоз незарегистрированных в РФ вакцин

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова прокомментировала предложение Минздрава разрешить ввоз незарегистрированных в России вакцин.

"У нас реально существует большое давление со стороны людей. Для того, чтобы они получили какие-то возможности получать вакцины западные, прежде всего я думаю мы здесь говорим о Pfizer и Moderna в России официально. Почему? Потому что сейчас у нас нет взаимного признания вакцин и понятное дело, что оно затянулось", – сказала Баранова.

Ранее в Минздраве предложили разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин. Эксперты отмечают, что это риск – побочные эффекты после зарубежных вакцин фиксировали не раз.

В случае их применения всю ответственность клиники должны будут взять на себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.