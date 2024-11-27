Первый городской кардиоонкологический центр начал работу в столице

В столице открылся первый городской кардиоонкологический центр. Его создали на базе больницы имени Юдина, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Центр сейчас работает в пилотном режиме. Там применяют новый персонализированный подход к лечению пациентов с онкологией и другими сопутствующими заболеваниями. Тактику лечения обсуждают совместно онкологи и кардиологи.

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