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27 ноября, 22:40

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Первый городской кардиоонкологический центр начал работу в столице

Первый городской кардиоонкологический центр начал работу в столице

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В столице открылся первый городской кардиоонкологический центр. Его создали на базе больницы имени Юдина, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Центр сейчас работает в пилотном режиме. Там применяют новый персонализированный подход к лечению пациентов с онкологией и другими сопутствующими заболеваниями. Тактику лечения обсуждают совместно онкологи и кардиологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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