Москва закупила медицинское оборудование на миллиарды рублей

Новейшее медицинское оборудование скоро поступит в столичные поликлиники. С начала года Москва заключила 45 контрактов с поставщиками техники на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Среди прочего врачи получат современные КТ-томографы, аппараты для рентгена и эндоскопии.

Меняют не только начинку клиник, десятки зданий сейчас ремонтируют по новому "Московскому стандарту".

Что это такое, и как от этого зависит лечение пациентов? Об этом расскажет Каролина Гречишникова в эфире телеканала Москва 24.