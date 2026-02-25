Сезон аллергии на пыльцу в Москве начнется досрочно

В Москве аллергики столкнутся с поллинозом раньше обычного. Первыми зацветут ольха и лещина, а позже – береза и другие деревья. Симптомы могут появиться и раньше из-за плесневых грибов при таянии снега, а также пыльцы, принесенной с юга.

Федеральное медико-биологическое агентство начало разработку вакцины от аллергии на березу и перекрестные продукты, ее регистрация запланирована на второй квартал года.

