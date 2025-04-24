Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 апреля

Программа модернизации приемных отделений городских больниц в Москве успешно завершена. В четверг, 24 апреля, открылся финальный, шестой флагманский центр. Его оборудовали в больнице имени Буянова в Царицыне. Медицинский комплекс способен принимать до 200 пациентов ежедневно.

В центре города временно ограничено движение в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского Международного кинофестиваля. До 01:00 нельзя проехать от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара, а также по участку улицы Малая Дмитровка.

Пропавшего в столице 7-летнего мальчика нашли, сообщили в пресс-службе главка СК России по Москву. Утром ребенок ушел в школу, но ни на уроках, ни дома не появился. Несколько часов его искала полиция и сотни волонтеров.

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