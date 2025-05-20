Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 20 мая.

В Даниловском районе после реконструкции заработал Московский медицинский техноцентр. Здание почти полностью перестроили. Оснастили уникальным оборудованием. Теперь здесь смогут обслуживать и чинить самую сложную аппаратуру, которая установлена в столичных клиниках.

Серьезная авария произошла на северо-востоке столицы. Два автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе Северном. Иномарки не поделили перекресток на дублере. В результате одна из машин перевернулась на крышу. По словам очевидцев, одного человека из этой машины увезли в больницу. Из-за ДТП перекрыто движение по автобусной полосе.

Парковка за ноль рублей в Москве станет доступна еще на 58 участках улиц. В столице расширят зону действия динамического тарифа, сообщили в Дептрансе. Динамический тариф успешно используется в городе с ноября. На пяти улицах в центре водители могут оставлять машину в платной зоне за разную стоимость и даже бесплатно.