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Новости

20 мая, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 мая

Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции

Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Роботизированную систему внедрили в столичной больнице № 31

Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования

Собянин: более 20 тыс малышей родились в перинатальном центре ГКБ № 67

В России новую вакцину от аллергии на кошек протестируют на людях

Собянин: свыше 1,7 млн москвичей оформили доступ к электронным медкартам детей

Москвичи стали дольше жить благодаря модернизации столичных медучреждений

"Мой район. Новости": современное офтальмологическое оборудование появилось в Строгине

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 20 мая.

В Даниловском районе после реконструкции заработал Московский медицинский техноцентр. Здание почти полностью перестроили. Оснастили уникальным оборудованием. Теперь здесь смогут обслуживать и чинить самую сложную аппаратуру, которая установлена в столичных клиниках.

Серьезная авария произошла на северо-востоке столицы. Два автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе Северном. Иномарки не поделили перекресток на дублере. В результате одна из машин перевернулась на крышу. По словам очевидцев, одного человека из этой машины увезли в больницу. Из-за ДТП перекрыто движение по автобусной полосе.

Парковка за ноль рублей в Москве станет доступна еще на 58 участках улиц. В столице расширят зону действия динамического тарифа, сообщили в Дептрансе. Динамический тариф успешно используется в городе с ноября. На пяти улицах в центре водители могут оставлять машину в платной зоне за разную стоимость и даже бесплатно.

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