Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования

Врачи ГКБ № 31 начали использовать робота-ортопеда. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вместе с хирургами роботизированная система проводит операции по эндопротезированию коленных суставов. Аппарат оснащен интеллектуальной навигационной станцией, которая формирует трехмерную модель коленного сустава и анализирует состояние связок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.