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Новости

20 мая, 11:15

Город

Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования

Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования

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Врачи ГКБ № 31 начали использовать робота-ортопеда. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вместе с хирургами роботизированная система проводит операции по эндопротезированию коленных суставов. Аппарат оснащен интеллектуальной навигационной станцией, которая формирует трехмерную модель коленного сустава и анализирует состояние связок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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