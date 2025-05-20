20 мая, 11:15Город
Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования
Врачи ГКБ № 31 начали использовать робота-ортопеда. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вместе с хирургами роботизированная система проводит операции по эндопротезированию коленных суставов. Аппарат оснащен интеллектуальной навигационной станцией, которая формирует трехмерную модель коленного сустава и анализирует состояние связок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.