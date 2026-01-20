Форма поиска по сайту

20 января, 12:00

Популярность электронной медкарты в Москве выросла в 1,5 раза

Популярность электронной медицинской карты в Москве выросла за год в 1,5 раза. В 2025 году было зафиксировано более 660 миллионов обращений к этому сервису.

Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, электронная карта стала главным цифровым помощником горожан по вопросам здоровья. Она обеспечивает круглосуточный доступ к результатам анализов, исследований и рекомендациям врачей.

медицина технологии город

