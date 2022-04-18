В России снизился ажиотажный спрос на лекарства

В России ажиотажный спрос на лекарства в апреле стал падать и дефицита нет. Это фиксируют работники аптек.

Пока поставки зарубежных лекарств в Россию продолжаются. Да и российская фармотрасль готова заменить дорогие импортные препараты на качественные отечественные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.