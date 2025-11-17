Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовало строительство нового комплекса НИИ скорой помощи на Большой Сухаревской площади, сообщил Сергей Собянин. Специалисты возведут "больницу будущего" – пять башен и флагманский центр с надземными и подземными переходами.

"Высокие темпы реализации объектов дорожно-мостового строительства сохраняются в Москве с 2011 года – ежегодно мы открываем в среднем 100 километров новых дорог. К 2029 году планируем ввести в эксплуатацию более 283 километров, реализовав ряд масштабных проектов дорожной инфраструктуры. Параллельно мы продолжим развивать локальные связи между округами и районами столицы. В частности, сейчас мы сконцентрированы на реализации проектов по реконструкции существующей улично-дорожной инфраструктуры на территориях бы бывших промзон, возведению путепроводов и мостовых сооружений в районах, ограниченных действующими путями железных дорог и водными преградами", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2020 года в районах Марьина Роща, Северном, Останкинском и Свиблово на северо-востоке Москвы построили три школы и детский сад. Общая площадь образовательных объектов превысила 40,8 тысячи квадратных метров.