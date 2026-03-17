В Москве запустили проект "Умная госпитализация" для тех, кому нужно лечиться в стационаре

В Москве запустили проект "Умная госпитализация" для тех, кому требуется плановое лечение в стационаре. Теперь горожане могут самостоятельно выбрать дату и больницу для госпитализации.

Врач поликлиники создает заявку в специальной цифровой системе, которую одновременно получают профильные стационары столицы. Больницы приглашают пациента на лечение или консультацию, а тот выбирает удобное ему дату и учреждение в приложении "ЕМИАС. ИНФО". После этого формируется электронное направление на госпитализацию.

