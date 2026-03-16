16 марта, 18:30
Москвичи сами смогут выбирать дату и больницу для планового лечения
Москвичи теперь сами могут выбирать дату и больницу для планового лечения, без лишних посещений медучреждений. В столице запустили сервис "Умная госпитализация".
После приема лечащий врач поликлиники создает заявку со всеми необходимыми данными и отправляет ее на непрерывный городской онлайн-консилиум. Столичные больницы, готовые помочь, рассылают приглашения. Все они отображаются в приложении ЕМИАС. Дальше выбор за пациентом.
